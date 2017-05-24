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До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг

Москва
24 мая, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Вероятность осадков 25 мая составляет около 60%

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дожди вернутся в Москву уже в четверг, 25 мая. По предварительным расчетам Росгидромета, в течение дня может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков.

"В четверг, 25 мая, в течение дня ожидается 10 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы, которая для мая равна 51 мм", - сказал представитель метеослужбы, добавив, что вероятность осадков составляет около 60%.

Дожди - правда, небольшие - ожидаются всю предстоящую неделю. Самыми холодными будут воскресенье и понедельник - ночью столбики термометров покажут ноль - плюс 5 градусов, днем в воскресенье воздух не прогреется выше 8-13 градусов тепла, в понедельник будет плюс 13-18 градусов. Затем вновь станет теплеть.

С начала месяца в столице уже выпало 68 мм осадков, что составляет более 130% майской нормы.

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