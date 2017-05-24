Власти Москвы с июня увеличили ежемесячное пособие на ребенка на 33%, до 2 тыс. рублей

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло постановление об увеличении с 1 июня 2017 года на 33% размера ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям - с 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства столицы.
"Постановление предусматривает увеличение с 1 июня 2017 года размеров ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям на 500 рублей. В частности, базовое пособие на ребенка из полной семьи в возрасте до полутора лет и более трех лет увеличивается на 33% - с 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей в месяц", - говорится в пресс-релизе правительства Москвы. Максимальный размер пособия, которое выплачивается одиноким матерям на детей в возрасте от полутора до трех лет, достигнет 5 тыс. рублей в месяц, отмечается в сообщении.
На увеличение пособия правительство направит дополнительно 1,1 млрд рублей, отметил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. По его словам, в Москве проживает около 2 млн несовершеннолетних, из них 265 тыс. - в малообеспеченных семьях. Таких семей в столице 168 тысяч, их среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения для Москвы - 15,382 тыс. рублей.
Московское правительство планирует потратить более 50 млрд рублей на поддержку таких семей, добавил Петросян. Сейчас более 50% этой суммы или 27 млрд рублей - это социальные выплаты.