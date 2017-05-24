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Дни Москвы проведут в Рио-де-Жанейро в рамках соглашения о сотрудничестве между городами

Москва
24 мая, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин не уточнил, когда именно предполагается проведение Дней Москвы

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Столичное правительство и власти Рио-де-Жанейро утвердили программу сотрудничества на 2017-2019 годы, согласно которой в бразильском городе проведут Дни Москвы. Документ подписали мэр российской столицы Сергей Собянин и глава Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла в ходе визита иностранной делегации в Москву.

"Уверен, что ваш визит в Москву откроет новую страницу истории взаимоотношения между нашими городами", - сказал Собянин, обращаясь к Кривелле.

По словам мэра Москвы, программа сотрудничества охватывает все ключевые отрасли развития городов - вопросы экономики, строительства, образования, здравоохранения, туризма и культуры.

"Бразилия вообще является ключевым партнером Москвы в Латинской Америке. Программа сотрудничества между нашими городами, я думаю, даст серьезный толчок для развития экономических связей", - отметил Собянин.

Он также сообщил, что в Рио-де-Жанейро планируется провести Дни Москвы, которые будут способствовать развитию культурных связей. Когда именно предполагается проведение Дней российской столицы, Собянин не уточнил.

Кривелла рассказал, что делегация Рио-де-Жанейро за последние дни ознакомилась с градостроительством в Москве, созданной масштабной городской системой видеонаблюдения, системой благоустройства, создания парков. "Мы все удивлены Москвой. Город прекрасен", - сказал он.

По словам Кривеллы, Рио-де-Жанейро также имеет высокий потенциал для развития. "Я уверен, что опыт, через который прошла Москва за последние годы, может помочь развитию Рио-де-Жанейро", - подчеркнул мэр бразильского города.

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