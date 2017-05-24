Первый двухэтажный поезд "Самуил Маршак" отправится с вокзала Москвы в Воронеж 14 июня

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Первый двухэтажный поезд "Самуил Маршак" отправится с Казанского вокзала Москвы в Воронеж в июне, его пассажиры смогут в пути послушать сонеты Шекспира в переводе Маршака в исполнении известных российских актеров, а дети - почитать его книги, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе акционерного общества "Федеральная пассажирская компания"(ФПК).

"Торжественный запуск поезда "Самуил Маршак" состоится 14 июня на Казанском вокзале Москвы. Проект запуска поезда разработан во взаимодействии с Оргкомитетом по празднованию 130-летия со дня рождения Самуила Маршака", - сообщили в пресс-службе компании.

Как добавили в ведомстве, двухэтажные поезда с вагонами для сидения 1 и 2 класса и одним вагоном с зоной отдыха для пассажиров с детьми курсируют между Воронежем и Москвой с 2015 года. Один из них - скоростной поезд № 738/737, который преодолевает расстояние между столицей и родиной Маршака за 6 часов 25 минут, получит имя известного поэта. Вагоны будут оформлены стикерами с его портретом и надписью "130 лет со дня рождения С. Маршака".

"Вагон с детской игровой зоной будет оформлен яркими наклейками с персонажами из произведений Маршака и короткими цитатами из них, для детей собрана библиотека с красочно оформленными книгами детского писателя. Взрослые пассажиры смогут прослушать стихи и сонеты Шекспира в переводе Самуила Маршака в исполнении известных российских актеров.

Для этого необходимо с личного мобильного устройства зайти на мультимедийный портал поезда и выбрать нужный файл для прослушивания", - объяснили в пресс-службе ФПК.

О поэте

Самуил Маршак (1887-1964) - уроженец Воронежа, поэт, драматург, автор популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый", "В гостях у королевы" и других, переводчик Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов. Именем Самуила Маршака названы улицы в Москве, Воронеже, Чебоксарах, Киеве, Донецке, Краматорске, Ялте, проспект в Санкт-Петербурге.

Первый памятник Маршаку скульптора Максима Дикунова установлен в 2015 году в Воронеже у дома № 72 по улице Маркса, где жил поэт, с того же года в Воронеже проводится детский театральный фестиваль "Маршак", в мире - "Маршаковские чтения", прошедшие в первый раз в Москве, а в прошлом году - в Иерусалиме.