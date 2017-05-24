Власти Москвы установят памятные доски четырем героям Советского Союза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Памятные таблички героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны установят в Москве - в Гранатном переулке, а также на улицах Академика Бочвара, Мосфильмовской и Спиридоновке. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, сообщается на сайте мэрии.

"Предлагается принять решение об установке мемориальных досок героям Советского Союза - военному летчику генерал-майору авиации Александру Федоровичу Карушину, маршалу Советского Союза Виктору Георгиевичу Куликову, маршалу Советского Союза Василию Ивановичу Петрову и маршалу Советского Союза Сергею Леонидовичу Соколову", - сказал Собянин.

Мемориальную доску в честь генерала-майора авиации Карушина, принимавшего участие в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии во время Великой Отечественной войны и удостоенного множества наград, установят на улице Академика Бочвара, дом 2. Памятная доска в честь маршала Куликова, сражавшегося в Битве за Москву, Берлинской наступательной операции, будет установлена на доме 18 на улице Спиридоновка.

На улице Мосфильмовская, дом 11, корпус 2, появится мемориальная доска маршалу СССР Петрову, который принимал участие в обороне Одессы, Севастополя и Кавказа, а также в боевых операциях в Румынии и Венгрии. Кроме того, Василий Петров занимал должность министра обороны СССР с 1980 по 1986 года. Маршалу СССР Соколову, также бывшему министру обороны СССР (1984-1987), принимавшему участие в обороне и освобождении Заполярья, памятную доску установят на Гранатном переулке, дом 10, строение 1.