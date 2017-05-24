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МЧС проводит учения в одном из небоскребов "Москва-Сити"

Москва
24 мая, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили об эвакуации людей из башни "Федерация"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МЧС проводит учения в башне делового центра "Москва-Сити", сообщили в столичном главке ведомства.

"В башне "Москва-Сити" проводится тренировка. Загораний нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили об эвакуации людей из башни "Федерация" международного делового центра "Москва- Сити", скоплении пожарных машин у здания.

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