МЧС проводит учения в одном из небоскребов "Москва-Сити"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МЧС проводит учения в башне делового центра "Москва-Сити", сообщили в столичном главке ведомства.

"В башне "Москва-Сити" проводится тренировка. Загораний нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили об эвакуации людей из башни "Федерация" международного делового центра "Москва- Сити", скоплении пожарных машин у здания.