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Пожар в торговом центре "Кристалл" в центре Москвы потушен

Москва
25 мая, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В результате пожара никто не пострадал

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Кристалл" в центре столицы, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 00:19 пожар ликвидирован на площади 15 кв метров. В одном из помещений произошло загорание мебели. Пострадавших нет", - сказали в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник в серверной торгового центра "Кристалл" на Марксистской улице, на момент возгорания в здании находились только сотрудники, которые были эвакуированы.

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