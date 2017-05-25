Пожар в торговом центре "Кристалл" в центре Москвы потушен

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Кристалл" в центре столицы, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 00:19 пожар ликвидирован на площади 15 кв метров. В одном из помещений произошло загорание мебели. Пострадавших нет", - сказали в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник в серверной торгового центра "Кристалл" на Марксистской улице, на момент возгорания в здании находились только сотрудники, которые были эвакуированы.