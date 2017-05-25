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Власти Москвы благоустроят ряд столичных парков в этом году

Москва
25 мая, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В парках высадят новые деревья, цветники и кустарники и построят детские и спортивные площадки. В некоторых парках появятся велодорожки, а в парке "Ходынское поле" - фонтан

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Работы по благоустройству проведут в ряде столичных парков, в том числе в усадьбе "Михалково", парке 850-летия Москвы и на Ходынском поле в 2017 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети "Вконтакте".

"В этом году проведем капитальные работы по благоустройству во многих городских парках, таких как Жулебинский, Братиславский, Митино, усадьба "Михалково", парк 850-летия Москвы, Ходынское поле, Ростокинский акведук, парк 50-летия Октября, зона отдыха "Левобережье" и другие", - написал Собянин.

В парках высадят новые деревья, цветники и кустарники и построят детские и спортивные площадки. Некоторые из парков оснастят велодорожками, а в парке "Ходынское поле" появится фонтан.

Как ранее сообщил руководитель Мосгорпарка Вячеслав Дунаев в ноябре 2016 года, в парках можно будет не только отдыхать, гулять и заниматься спортом, каждый из них приобретет свою "изюминку". По его словам, ландшафтный парк "Митино" "станет площадкой археологической тематики", так как во время раскопок на территории парка были обнаружены следы древних поселений и уникальные артефакты, такой исторический контекст заложен в концепцию его благоустройства. В парке появится лаборатория археологии с выставочным залом, школа археологии, археологический экскурсионный маршрут.

Кроме того, по его словам, зона отдыха "Левобережный" станет первым парком, где будет разрешено купание в открытом водоеме, будут обустроены пляж и волейбольная площадка. Парк "Ходынское поле" станет парком авиационной тематики, так как расположен на месте бывшего аэродрома.

"Он будет разделен на зоны, как секторы в аэропорту, запланированы зоны тихого отдыха, транзита, также появится зона активностей на месте бывшей рулежной дорожки со спортивными и детскими площадками, а также сценой для проведения мероприятий, навигация стилистически будет похожа на ту, которая используется в аэропортах", - сказал Дунаев.

По его словам, благоустройство столичных парков будет проходить в две очереди - часть работ будет произведена в 2017 году, часть - в 2018 году.

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