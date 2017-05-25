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Специальные "детские" поезда запустят летом из Москвы на Черноморское побережье

Москва
25 мая, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Всего сформировано 13 "детских" составов

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Специальные "детские" поезда будут курсировать летом 2017 года из Москвы на курорты Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ОАО "РЖД" - Московской железной дороги (МЖД).

В компании пояснили, что на "детских" поездах из столицы на отдых будут отправлять также ребят из других регионов, которые обслуживает МЖД.

"Из регионов - Калуги, Тулы, Рязани и Курска - уже принято 92 заявки на 113,5 тыс. мест в пассажирских поездах, что на 25% больше, чем в прошлом году. Перевозка детей запланирована, как и в предусмотренных графиком поездах, так и в специальных "детских" составах", - отметили в пресс-службе. В МЖД добавили, что в специальных вагонах маленьких пассажиров будут обслуживать лучшие бригады проводников, которые проходят специальное обучение и отбор.

Там добавили, что сформировано 13 составов "детских" поездов, которые будут курсировать между Москвой, Анапой и Адлером, и, как планируется, перевезут около 73 тыс. детей. Кроме того, ожидается, что дети отправятся на отдых из столицы по железной дороге в Сочи, Туапсе, Лазаревское и Горячий Ключ.

РЖД второй год подряд предоставляет скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период - с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться скидкой в 50% в течение всего года.

Льгота распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий "скорый" и "пассажирский", курсирующих во внутригосударственном сообщении, и вагонах второго и третьего классов.

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