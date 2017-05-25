Власти Москвы в 2017 году выделят более 460 млн рублей на соцподдержку семей с детьми

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 460 млн рублей будет направлено в этом году на адресную соцподдержку семей с детьми с помощью электронных сертификатов, сообщила журналистам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Татьяна Барсукова.

"Мы перешли на работу с сертификатами и по товарам длительного пользования, и по продовольственным товарам, и по детским товарам. Результат виден. На эту поддержку у нас выделено 463 млн рублей", - сказала Барсукова.

Чтобы получить электронный сертификат, с помощью которого можно приобретать продукты, товары длительного пользования и детские товары, семье нужно подать заявку в специальную комиссию, которая примет решение о сумме начисляемых баллов. По словам Барсуковой, подать заявку может семья, у которой прожиточный минимум на одного члена семьи составляет 23 тыс. рублей и меньше.

По информации властей, в 2017 году планируется выдать 71,7 тыс. сертификатов на сумму 71,7 млн рублей для покупки продовольственных товаров, 55,5 тыс. сертификатов на сумму 111 млн рублей на покупку детских товаров. Кроме того, планируется предоставление товаров длительного пользования (холодильников, стиральных машин, телевизоров и др.) на сумму 120 млн рублей.

В настоящее время в столице живут 1,9 млн детей в возрасте до 18 лет. Социальная поддержка оказывается многодетным семьям, студенческим семьям, одиноким матерям, лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 23 лет, малообеспеченным семьям. В них воспитываются более 924 тыс. детей.