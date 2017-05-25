Почетный знак Москвы "Родительская слава" получит 21 многодетная семья в этом году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почетный знак "Родительская слава города Москвы" будет вручен осенью 21 многодетной семье. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Татьяна Барсукова.

"В городе те семьи, которые заслуживают особого внимания, ежегодно ко Дню матери награждаются почетным знаком "Родительская слава города Москвы". В этом году комиссия уже выбрала 21 семью, которые в ноябре получат этот знак", - сказала Барсукова.

Всего в этих семьях родились и воспитываются 144 ребенка. Вместе с почетным знаком им вручат единовременную выплату в размере 125 тыс. рублей. В прошлом году награду получили 17 семейных пар, которые воспитывают в общей сложности 114 детей.

В Москве живут почти 125 тыс. многодетных семей, которые воспитывают почти 313 тыс. детей.