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Почетный знак Москвы "Родительская слава" получит 21 многодетная семья в этом году

Москва
25 мая, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Вместе с почетным знаком семьи получат выплату в размере 125 тыс. рублей

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почетный знак "Родительская слава города Москвы" будет вручен осенью 21 многодетной семье. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Татьяна Барсукова.

"В городе те семьи, которые заслуживают особого внимания, ежегодно ко Дню матери награждаются почетным знаком "Родительская слава города Москвы". В этом году комиссия уже выбрала 21 семью, которые в ноябре получат этот знак", - сказала Барсукова.

Всего в этих семьях родились и воспитываются 144 ребенка. Вместе с почетным знаком им вручат единовременную выплату в размере 125 тыс. рублей. В прошлом году награду получили 17 семейных пар, которые воспитывают в общей сложности 114 детей.

В Москве живут почти 125 тыс. многодетных семей, которые воспитывают почти 313 тыс. детей.

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