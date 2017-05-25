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Количество детей в замещающих семьях выросло в Москве на 16% за три года

Москва
25 мая, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В настоящее время в Москве лишь 9% детей-сирот воспитываются в детских домах

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество детей, которые были устроены в новые семьи, за последние три года выросло в Москве на 16%. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Алла Дзугаева.

"По состоянию на 1 апреля 2017 года в Москве проживают 20600 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 18700 детей воспитываются в семьях на различных формах семейного устройства (опека-попечительство, приемные семьи, усыновление, патронат), и только 9% (1870) детей находятся на воспитании в организациях для детей-сирот. Таким образом, сегодня соотношение детей, которые воспитываются в семьях и учреждениях, составляет 91% к 9%. Еще в начале 2013 года это соотношение было 75% к 25%", - сказала Дзугаева.

По ее словам, власти города добились того, что "приток детей в детские дома и дома ребенка практически прекратился".

По данным департамента соцзащиты столицы, в целях стимулирования семейного устройства с 1 января 2016 года на 10% увеличены выплаты на содержание детей в замещающей семье. Они составляют 16500 руб. на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, 22000 руб. - на ребенка в возрасте 12-18 лет, 27500 руб. - на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

При наличии в семье трех и более детей выплаты увеличиваются до 19800 руб. на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, до 25300 руб. - на ребенка в возрасте 12-18 лет. Размер вознаграждения приемному родителю увеличен до 16700 руб. за каждого взятого на воспитание ребенка и до 28390 руб. за воспитание ребенка-инвалида. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов за счет бюджета Москвы в связи с усыновлением ребенка составляет 76910 руб. на первого ребенка, до 153820 руб. - на третьего и последующего ребенка.

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