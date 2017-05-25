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Постепенное повышение температуры начнется в Москве в конце мая

Москва
25 мая, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Жаркая погода в ближайшее время не прогнозируется

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Медленное повышение температуры воздуха в Москве начнется в конце мая, хотя настоящая летняя жара еще не прогнозируется. Об этом сообщил журналистам директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, воздух станет понемногу прогреваться, хотя точные прогнозы можно делать лишь на пять дней. "Мы прогнозируем медленное, постепенное повышение температуры, начиная со вторника (30 мая), но при этом температурный фон еще будет ниже нормы", - сказал он, добавив, что жаркая погода в ближайшую неделю пока не прогнозируется.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни в столичный регион начнет поступать "очень свежий воздух из Гренландии" и температура понизится.

"Сейчас над Великобританией находится блокирующий циклон. По восточной периферии его гребня на европейскую территорию России перемещается очень холодный воздух из Арктики, который и является объяснением нынешних длительных холодов", - пояснил он.

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