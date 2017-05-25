Количество возвратов детей из замещающих семей в Москве снизилось до 0,8%

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество возвратов детей в детдома из замещающих семей в Москве снизилось до 0,8% за прошлый год, сообщила журналистам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Алла Дзугаева.
"Очень важной является профилактика возвратов детей из замещающих семей. Среднее число возвратов в Москве за последние годы составляет 1%. В 2016 году это число удалось снизить до 0,8%. В 2015 году было 210 возвратов, в 2016 году это число сократилось до 153", - сказала Дзугаева.
По ее словам, департамент старается совершенствовать службу сопровождения приемных семей.
"Сегодня в нашем городе 57 организаций, которые уполномочены на сопровождение, и 1200 замещающих семей, воспитывающих 2000 детей, которые заключили договоры по сопровождению и оказывают содействие приемным семьям для того, чтобы сократить вопросы, связанные с недопониманием в семьях, оказать им помощь и поддержку", - уточнила Дзугаева.
По ее словам, сейчас разрабатывается программа по подготовке лиц, которые сопровождают приемные семьи.
"Этого никто не делает в России и, возможно, в мире. Мы надеемся, что, подготовив такую программу и реализовав ее на базе Института повышения квалификации, мы будем готовить по высоким стандартам тех, кто осуществляет сопровождение, - это соцработники, психологи, социальные педагоги. Это все для минимизации возвратов детей из семей", - отметила Дзугаева.
По данным департамента соцзащиты, в настоящий момент в Москве проживают 20624 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Из них 18747 детей воспитываются в семьях. Число приемных семей в столице за последние четыре года возросло с 1088 к началу 2013 года до 2662 на 1 апреля 2017 года.