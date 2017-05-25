Частный жилой дом горит в садовом товариществе в Новой Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Частный жилой дом горит на территории поселения Московское в Новой Москве. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Частный жилой дом горит на территории СНТ "Карачаровец" в поселке Московский", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 48 кв. метров. Угрозы перехода огня на соседние постройки нет, открытое горение в настоящий момент ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.