Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва и Белград будут реализовывать новые программы сотрудничества

Москва
25 мая, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Глава Белграда Синиша Мали уверен в успешной реализации новой программы сотрудничества между городами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы и мэрия Белграда подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столицы двух государств "выходят на новые программы сотрудничества".

"Мы успешно реализуем программу сотрудничества на 2015-2017 годы. В прошлом году прошли Дни Москвы в Белграде, сегодня проходят Дни Белграда в Москве", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин перед церемонией подписания новой программы. Он отметил, что города помимо культурной программы активно развивают и экономические связи.

"Опыт прошедших лет показывает огромный потенциал взаимодействия между нашими городами практически во всех сферах. Я рад, что мы выходим на новые планы, новые программы сотрудничества", - сказал мэр.

Глава Белграда Синиша Мали во время встречи с Собяниным выразил уверенность, что стороны также успешно выполнят новую программу. Он рассказал, что в сербской столице активно используют московский опыт, к примеру, по развитию пешеходных зон и велодорожек. За последние 4 года, по словам Мали, экспорт из Белграда в Москву вырос в 4 раза. Он отметил, что одной из потенциальных отраслей развития между городами является туризм.

"Если вы согласны, я предлагаю, чтобы туристические организации Белграда и Москвы сотрудничали и вместе агитировали и делали рекламу для увеличения потока туристов и в Москву, и в Белград", - предложил глава сербской столицы. Он также передал Собянину приветственные слова новоизбранного президента Сербии Александара Вучича, в которых подчеркивается, что Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции против РФ, а наоборот, будет поддерживать двусторонние отношения. Также Вучич пригласил Собянина посетить Белград.

В Москве начались Дни Белграда, которые продлятся до 27 мая. В рамках мероприятий состоится форум по развитию двустороннего сотрудничества и фестиваль кино сербского режиссера Эмира Кустурицы, а в рамках культурной программы пройдет фотовыставка "Белград в Москве". В Камергерском переулке откроется "Белградский уголок", где выступят фольклорный ансамбль и детский коллектив. В кинотеатре "Космос" пройдет фестиваль кино режиссера Эмира Кустурицы, москвичи также смогут побывать на концерте оркестра Горана Бреговича.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
3
Власти Москвы снизят количество заторов с помощью дорожного патруля
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык
2
Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы
3
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
4
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
5
Источник: комитет Госдумы поддержал кандидатуру Небензи на пост постпреда РФ при ООН
6
Захарова: дискредитация посла РФ в США - сознательная политика телеканала CNN
7
Движение на МКАД полностью перекрыто из-за нависшего над дорогой информационного щита
Темы дня
Загрузка...
Реклама