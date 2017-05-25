Москва и Белград будут реализовывать новые программы сотрудничества

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы и мэрия Белграда подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столицы двух государств "выходят на новые программы сотрудничества".

"Мы успешно реализуем программу сотрудничества на 2015-2017 годы. В прошлом году прошли Дни Москвы в Белграде, сегодня проходят Дни Белграда в Москве", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин перед церемонией подписания новой программы. Он отметил, что города помимо культурной программы активно развивают и экономические связи.

"Опыт прошедших лет показывает огромный потенциал взаимодействия между нашими городами практически во всех сферах. Я рад, что мы выходим на новые планы, новые программы сотрудничества", - сказал мэр.

Глава Белграда Синиша Мали во время встречи с Собяниным выразил уверенность, что стороны также успешно выполнят новую программу. Он рассказал, что в сербской столице активно используют московский опыт, к примеру, по развитию пешеходных зон и велодорожек. За последние 4 года, по словам Мали, экспорт из Белграда в Москву вырос в 4 раза. Он отметил, что одной из потенциальных отраслей развития между городами является туризм.

"Если вы согласны, я предлагаю, чтобы туристические организации Белграда и Москвы сотрудничали и вместе агитировали и делали рекламу для увеличения потока туристов и в Москву, и в Белград", - предложил глава сербской столицы. Он также передал Собянину приветственные слова новоизбранного президента Сербии Александара Вучича, в которых подчеркивается, что Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции против РФ, а наоборот, будет поддерживать двусторонние отношения. Также Вучич пригласил Собянина посетить Белград.

В Москве начались Дни Белграда, которые продлятся до 27 мая. В рамках мероприятий состоится форум по развитию двустороннего сотрудничества и фестиваль кино сербского режиссера Эмира Кустурицы, а в рамках культурной программы пройдет фотовыставка "Белград в Москве". В Камергерском переулке откроется "Белградский уголок", где выступят фольклорный ансамбль и детский коллектив. В кинотеатре "Космос" пройдет фестиваль кино режиссера Эмира Кустурицы, москвичи также смогут побывать на концерте оркестра Горана Бреговича.