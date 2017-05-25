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Москвичи в июне смогут увидеть звездопад и серебристые облака

Москва
25 мая, 16:51 UTC+3

В пресс-службе Московского планетария также отметили, что с 15 июня наступит лучшее время для наблюдения Сатурна

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Москвичи в июне смогут увидеть метеорный поток Июньские Боотиды, серебристые облака и планету Сатурн. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"С 15 июня наступит лучшее время для наблюдения Сатурна - окольцованная планета-гигант вступит в противостояние с Солнцем", - рассказали в пресс-службе. Расстояние от Земли до Сатурна составит 1,35 млрд км. Угловые размеры планеты в этот период позволят разглядеть Сатурн более детально, чем в другие месяца года.

Кроме того, в конце месяца на сумеречном небе могут появиться красивые серебристые облака - сравнительно редкое атмосферное явление, возникающие на высоте 76-85 км над поверхностью Земли.

А 27 июня горожане смогут наблюдать звездопад Июньские Боотиды, ожидается от 1 до 100 метеоров в час. "Июньские Боотиды - метеорный поток, наблюдаемый каждый год в период с 22 июня по 2 июля, с максимумом активности 27 июня", - отметили в пресс-службе.

В июне в средних широтах начинается период светлых ночей: Солнце не опускается достаточно глубоко за горизонт, и в атмосфере присутствует рассеянный солнечный свет, что ухудшает условия для наблюдений слабых туманных объектов космоса.

Из созвездий можно обнаружить Голову Дракона, Большую Медведицу, Возничего, Персея, Пегас, а созвездия Лебедь, Лира и Орел образуют "летний треугольник" и поднимаются высоко над юго-восточным горизонтом после полуночи.

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