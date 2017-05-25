Выставка к 140-летию войны за освобождение Болгарии открывается в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выставка "За други своя" к 140-летию войны за освобождение Болгарии 1877-1878 годов, на которой можно увидеть оружие, личные вещи российских императоров и редкую репортажную графику, открывается для публики в Государственном историческом музее (ГИМ).

"В истории России было немало эпизодов, когда она вела войны, с западной, рациональной точки зрения, совершенно ненужные, избыточные для страны". "Длительная история усилий Российской империи по защите славянских, христианских государств в 19 веке выбивается из классической теории практики войн", - сказал на открытии выставки председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его словам, "события совсем недавней истории, августа 2008 года, по защите Осетии от вторжения - это, по сути, продолжение той самой традиции нелогичных, непонятных, сложно оцениваемых Западом войн, когда страна не ставит перед собой никаких задачи по приращению территорий, наложению контрибуций".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал историю, связывающую его семью с событиями тех дней. "Почему пришел скажу: имею отношение к этим событиям через историю собственной семьи, - рассказал он. - Двоюродный брат моего прапрадеда - генерал-майор, его звали Вячеслав Куприянович - участвовал в этой войне, он был начальник штаба сербского казачьего войска".

Вице-премьер отметил, что Россия всегда руководствовалась бескорыстными соображениями, оказывая помощь союзникам. "Как один из его отпрысков, я хочу сказать: мы никогда не забудем подвиг великих русских солдат, мы никогда не забудем те отношения, которые сложились с нашими славянскими братьями, потому что приходили на помощь к ним бескорыстно, не имея каких-то иных желаний, не расширяя свою и так великую и большую империю за счет новых территорий".

Личные вещи императора и редкие фото

Проект приурочен к памятной дате - началу Русско-турецкой войны, в которой, как напоминают в музее, "Россия дорогой ценой заплатила за освобождение Болгарии, независимость Румынии, Сербии и Черногории".

На выставке представлены оружие и униформа, награды, полковые знамена, наградные серебряные трубы, документы, карты, книги, трофеи, картины знаменитых художников, нательные крестики и иконки, найденные на полях сражений, а также мемориальные предметы. Среди них - мундир императора Александра II и две иконы, преподнесенные ему в 1877 году в Болгарии, мундир великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III. На выставке также представлены сабля и личные вещи генерала Михаила Скобелева, аннинское оружие "За Храбрость" князя Николая Щербатова, ставшего впоследствии директором Императорского Российского исторического музея.

В музее отмечают, что особого внимания заслуживают фотографии и репортажная графика 1870-х годов. Статьи, снимки и зарисовки с натуры в срочном порядке публиковались в различных изданиях, которые можно увидеть на выставке. Также здесь представлены редкие карты и схемы военных действий, картины на батальные темы, в том числе авторства Василия Верещагина и Василия Поленова.