В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 700 машин без номеров эвакуировано в мае с улиц Москвы и перемещено на спецстоянки. Об этом написал в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности", - отметил он.

По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 мая 2017 г.

Собянин добавил, что владельцы машин, как правило, дорогих, снимают номера, чтобы не платить за парковку.

"За май переместили на спецстоянки уже более 700 машин".