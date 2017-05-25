В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 700 машин без номеров эвакуировано в мае с улиц Москвы и перемещено на спецстоянки. Об этом написал в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
"По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности", - отметил он.
По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 мая 2017 г.
Собянин добавил, что владельцы машин, как правило, дорогих, снимают номера, чтобы не платить за парковку.
"За май переместили на спецстоянки уже более 700 машин".