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В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров

Москва
25 мая, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Мэр Москвы отметил, что владельцы машин, как правило, дорогих, снимают номера, чтобы не платить за парковку

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 700 машин без номеров эвакуировано в мае с улиц Москвы и перемещено на спецстоянки. Об этом написал в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности", - отметил он.

Собянин добавил, что владельцы машин, как правило, дорогих, снимают номера, чтобы не платить за парковку.

"За май переместили на спецстоянки уже более 700 машин".

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