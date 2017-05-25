Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд обязал снести здание Южного речного порта в Москве по иску столичного правительства

Москва
25 мая, 19:52 UTC+3 МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В решенииотмечается, что если ООО "Столичная судоходная компания" в течение месяца не исполнит решение суда после его вступления в силу, правительство Москвы сможет самостоятельно снести порт

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в четверг обязал компанию "ССК" (ООО "Столичная судоходная компания") снести здание Южного речного порта как незаконную постройку.

Таким образом был удовлетворен иск правительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.

В решении также указывается, что если "ССК" в течение месяца не исполнит решение суда после его вступления в силу, правительство Москвы сможет самостоятельно снести порт, возложив материальные расходы на собственника. Кроме того, суд взыскал с компании 332 тысячи рублей в качестве компенсации средств за проведенную экспертизу и судебные издержки.

В иске правительство Москвы указывало, что здание порта, расположенное на проспекте Андропова, дом 11, строение 2, было реконструировано незаконно и с существенными нарушениями градостроительных норм. В частности, ответчик не получил разрешение на масштабную реконструкцию здания, в результате которой его площадь увеличилась на 1,874 тыс. кв. метров, составив более 5 тыс. кв. метров.

В свою очередь адвокаты ответчика отметили, что компания "ССК" приобрела спорный объект в 2006 году по договору купли-продажи с ОАО "Пассажирский порт", а площадь объекта, согласно свидетельству о праве собственности, составляет 5,073 тыс. кв. метров. "Даже если пристроенные в 1990-х и 2000-х годах помещения можно назвать самовольными, например, стеклянный павильон вокруг основного здания, то это не дает права властям Москвы сносить весь объект, построенный 32 года назад и имеющий стратегическое значение в качестве объекта гражданской обороны", - отметил защитник Рубен Маркарьян.

После судебного заседания адвокаты компании заявили, что обжалуют решение в апелляционную инстанцию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
3
Власти Москвы снизят количество заторов с помощью дорожного патруля
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ
3
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
4
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
5
В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама