Суд обязал снести здание Южного речного порта в Москве по иску столичного правительства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в четверг обязал компанию "ССК" (ООО "Столичная судоходная компания") снести здание Южного речного порта как незаконную постройку.

Таким образом был удовлетворен иск правительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.

В решении также указывается, что если "ССК" в течение месяца не исполнит решение суда после его вступления в силу, правительство Москвы сможет самостоятельно снести порт, возложив материальные расходы на собственника. Кроме того, суд взыскал с компании 332 тысячи рублей в качестве компенсации средств за проведенную экспертизу и судебные издержки.

В иске правительство Москвы указывало, что здание порта, расположенное на проспекте Андропова, дом 11, строение 2, было реконструировано незаконно и с существенными нарушениями градостроительных норм. В частности, ответчик не получил разрешение на масштабную реконструкцию здания, в результате которой его площадь увеличилась на 1,874 тыс. кв. метров, составив более 5 тыс. кв. метров.

В свою очередь адвокаты ответчика отметили, что компания "ССК" приобрела спорный объект в 2006 году по договору купли-продажи с ОАО "Пассажирский порт", а площадь объекта, согласно свидетельству о праве собственности, составляет 5,073 тыс. кв. метров. "Даже если пристроенные в 1990-х и 2000-х годах помещения можно назвать самовольными, например, стеклянный павильон вокруг основного здания, то это не дает права властям Москвы сносить весь объект, построенный 32 года назад и имеющий стратегическое значение в качестве объекта гражданской обороны", - отметил защитник Рубен Маркарьян.

После судебного заседания адвокаты компании заявили, что обжалуют решение в апелляционную инстанцию.