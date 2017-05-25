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Врачи бесплатно проконсультируют москвичей о вреде курения в рамках Дня без табака

Москва
25 мая, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Консультации будут проходить с 29 по 31 мая

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московские врачи проведут бесплатные консультации о вреде курения для жителей города в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"С 29 по 31 мая специалисты кабинетов по отказу от курения будут принимать пациентов в центрах здоровья городских поликлиник и диагностических центрах. Медики расскажут о здоровом образе жизни и влиянии табака на организм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители столицы смогут проконсультироваться у терапевтов и пульмонологов, определить уровень сахара и холестерина, проверить легкие, а также узнать количество кислорода в крови и концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, 31 мая на ВДНХ, у павильона №75, состоится акция "Время бросить курить", где москвичи смогут бесплатно пройти обследование и получить консультацию специалистов.

31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением - Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения для привлечения внимания к табачной зависимости и ее смертельным последствиям.

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