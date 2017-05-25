Победителей телефестиваля "Смотри на меня как на равного" объявили в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Победителей Всероссийского фестиваля телевизионных программ и фильмов "Смотри на меня как на равного", цель которого заключается в привлечении внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, объявили в Москве. Показ конкурсных работ и объявление победителей состоялись сегодня в Москве.

В фестивале "Смотри на меня как на равного" могли участвовать региональные и федеральные телекомпании России, авторы, продюсеры, режиссеры, творческие коллективы, которые создают телевизионные сюжеты или фильмы, где героями являются люди с ограниченными возможностями.

Работы представляются в трех номинациях - "Телепрограмма", "Телефильм" и "Сюжет." Лучшей работой в номинации "Телепрограмма" стал цикл передач телеканала "Первый Тульский" "Одна история". Герои выпусков - люди с инвалидностью, которые живут насыщенной жизнью. В передаче они раскрывают свою душу, и зритель видит, как им бывает трудно перейти через барьеры общества.

Лучшей работой в номинации "Телефильм" стала картина "Мама навсегда" (ФГУП ВГТРК ГТРК "Вологда") - фильм о женщине, которая воспитала двоих детей с диагнозом Вердинга-Гофмана - болезнью, приводящей к нарушению способности передвигаться.

В номинации "Сюжет" победила работа "Любовь Аркус: совершить невозможное" (Общественное телевидение России, Санкт-Петербург), повествующая о создателе центра обучения, социальной реабилитации и творчества для людей с аутизмом "Антон тут рядом" Любови Аркус, которая также является режиссером и киноведом. Идея создания центра пришла к ней после знакомства с мальчиком-аутистом Антоном Харитоновым, о котором она сняла документальный фильм.

Важная тема

Исполнительный директор Международной академии телевидения и радио Сергей Ерофеев отметил, что академия начала поднимать тему людей с ограниченными возможностями еще 10 лет назад.

"Сейчас это кажется дико, но 10 лет назад ни один телеканал, ни одна радиостанция, ни одно интернет-издание тему инвалидов не считали приоритетной. Более того, она была негласно нежелательной", - сказал он. Сейчас, по словам Ерофеева, на телевидении о жизни инвалидов стали говорить практически на всех телеканалах. "Слава богу, мы сдвинули эту тему и сделали ее в некотором смысле приоритетной", - сказал он.

Как отметил председатель жюри фестиваля Леонид Млечин, работ с каждым годом становится все больше, и они становятся "интереснее и профессиональнее". "Мы будем уделять внимание работам, сделанным вне Москвы, потому что нельзя сосредоточиваться только на жизни столицы", - подчеркнул он. По мнению Млечина, все проблемы, связанные с людьми с ограниченными возможностями в России, возникают из-за того, что "общество не может осознать, что относиться к этому надо по-другому", поэтому журналисты должны активнее поднимать эту тему.

О фестивале

Фестиваль "Смотри на меня как на равного" прошел в седьмой раз. Его организаторами выступают Международная академия телевидения и радио и Всероссийское общество инвалидов при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Международная академия телевидения и радио была создана в октябре 2002 года на учредительной конференции представителей электронных СМИ из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Канады, Литвы, России, США, Финляндии, Таджикистана и Швейцарии.