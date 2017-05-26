Два детеныша краснокнижных толстых лори родились в Московском зоопарке

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Два детеныша толстых лори родились в Московском зоопарке. Как сообщается на сайте столичной мэрии, родителями детенышей стали лори Лаванда и Яша, которые были конфискованы у контрабандистов в аэропорту Домодедово и переданы зоопарку в прошлом году.
Отмечается, что эти животные впервые стали родителями. "Мама и папа - Лаванда и Яша - носят детенышей на себе, поэтому их пол пока не известен", - сообщили в мэрии.
"Считается, что у лори самцы участия в воспитании потомства не принимают. Однако в неволе самец иногда берет детенышей на себя. Так и Яша часто остается с детьми, пока мать ест, - приводятся на сайте мэрии слова представителя пресс-службы Московского зоопарка. - Наши малыши пока питаются в основном материнским молоком, но уже пробуют насекомых из рациона взрослых особей и иногда сами выходят погулять".
Толстые лори - небольшие полуобезьяны с укороченной мордочкой и огромными глазами, в природе обитающие в Юго-Восточной Азии. Они ведут ночной образ жизни и являются единственным известным родом ядовитых приматов. На теле лори много желез, секрет которых животные используют для того, чтобы метить территорию, а яд из желез на передних конечностях лори держат во рту, чтобы больно кусаться, или же втирают в шерсть для защиты от паразитов.
Толстые лори находятся на грани исчезновения и включены в Международную Красную книгу.