В Москве появилось 19 новых диагональных переходов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Девятнадцать новых диагональных "зебр", которые помогут экономить время при переходе улиц, появились на столичных перекрестках. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Как отмечается в сообщении, на переходах используется светоотражающая разметка. По новым "зебрам" уже можно ходить, но полностью переходы будут готовы в начале июня, когда на асфальт нанесут полоски желтого цвета.

По данным пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД), для диагональных "зебр" выбрали перекрестки, где светофоры работают в режиме с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.

"Благодаря такой схеме не создастся дополнительных задержек для движения транспорта, а переход дороги для пешеходов станет более безопасным", - говорится на сайте мэрии.

Новые диагональные переходы появились в восьми округах Москвы: пять переходов - в ЦАО, по четыре перехода расположено в ЗАО и СЗАО, еще два появилось в СВАО и по одному переходу - в САО, ЮВАО, ЮЗАО и ВАО.

Первые диагональные пешеходные переходы появились в городе в 2015 году. Теперь в столице функционирует почти 30 перекрестков с подобными переходами.