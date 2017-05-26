Пассажиры метро Москвы летом смогут пополнять карту "Тройка" онлайн с помощью смартфонов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московскую карту "Тройка" можно будет пополнить полностью в режиме онлайн с помощью обновленного приложения "Метро Москвы" уже этим летом, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Новая услуга заработает летом и будет доступна владельцам смартфонов на платформе Android с поддержкой NFC ("Эн-эф-си", технология беспроводной связи для оплаты с мобильного устройства - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Пассажиры столичного метро смогут записать на "Тройку" все типы билетов и пополнить карту онлайн, просто приложив ее к мобильному телефону. Теперь карту не нужно будет активировать через желтые валидаторы на станциях метро.

В новой версии приложения также появится функция транспортного будильника, который оповестит о прибытии автобуса, а еще пользователи смогут получать информацию о пунктах проката велосипедов и расположенных рядом пешеходных зонах.