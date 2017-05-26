Культурные центры Москвы летом предложат подросткам научные эксперименты и съемки фильмов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 200 культурных центров Москвы будут участвовать в городской программе "КультЛето", которая начнется в июне. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В течение трех месяцев дети и подростки смогут играть на свежем воздухе под присмотром педагогов, проводить научные эксперименты и даже снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы. В рамках проекта в учреждениях департамента культуры города Москвы будут работать более 1500 студий и мастерских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут разработаны платные и бесплатные программы: подростков ждут как однодневные занятия, так и тематические программы и интенсивы продолжительностью от пяти дней.

"Мы хотим сделать основной акцент именно на интенсивы. Это даст возможность ребятам полностью погрузиться на пять - десять и даже 20 дней в одну сферу творческой или научной деятельности", - приводятся на сайте слова первого заместителя руководителя Московской дирекции по развитию культурных центров Павла Хлопина.

Театр и философия, анимация и медицина

Так, в центре культуры и досуга "Парк Новослободский" дети и подростки познакомятся с историей кинематографа и освоят базовые процессы кинопроизводства, а в культурном центре "Ивановский" пройдут программы по искусству и танцам с лекциями и мастер-классами.

В культурном центре "ЗИЛ" пройдут тематические программы, посвященные танцам, театру, философии, анимации, химии, физике и медицине. В территориальной клубной системе "Орехово", расположенной в Южном административном округе столицы, все лето будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и даже начнет работать эколаборатория по выращиванию растений.

"Многие родители думают, что летом все дома культуры закрываются, а педагоги уходят в отпуск. Но это не так, многие москвичи с детьми остаются летом в городе, и наша задача - предложить ребятам варианты интересного и полезного отдыха в столице", - отметил Хлопин.