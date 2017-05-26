Дни Крыма и Татарстана пройдут в рамках акции "Шатер Рамадана" в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Дни Крыма, Татарстана, Ингушетии и ряда других регионов России состоятся в рамках открывающейся в Москве культурно-просветительской акции "Шатер Рамадана", которая проходит в месяц священного для мусульман поста. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.

"Уже на протяжении 12 лет мы проводим очень интересную социальную, благотворительную и просветительскую акцию "Шатер Рамадана", она проходит у нас в московской Мемориальной мечети. Помимо того, что мы знакомим с культурой, традицией многочисленных народов нашей страны, будут интересные дни Татарстана, Ингушетии, Республики Крым, а также других регионов нашей страны", - сказал он.

По словам Аббясова, посетителей Мемориальной мечети на Поклонной горе ждут дни, посвященные мусульманским общинам других стран, а также различные тематические дни.

"Все это будет сопровождаться очень интересной культурно-просветительской программой. Например, будут дни, в которые гостям расскажут об индустрии халяль, будет уделено внимание спорту, молодежи", - отметил он

"Шатер Рамадана"

Как сообщается на официальном сайте "Шатра Рамадана", регионам и народам России в ходе акции будет посвящено более десяти дней в течение месяца рамадан: 27 мая пройдет вечер Духовного управления мусульман Москвы, 29 мая - вечер нижегородских татар, 31 мая - вечер Ингушетии, 1 июня - вечер Крыма, 4 июня - вечер Чечни, 9 июня - вечер Дагестана, 12 июня - вечер кумыкской общины, 14 июня - вечер Духовного управления мусульман Московской области, 16 июня - вечер Лакии (лакцы - народ в Дагестане), 17 июня - вечер ногайской общины, 23 июня - вечер Татарстана.

Кроме того, пройдут вечера нескольких зарубежных стран и диаспор - Азербайджана (30 мая), Кыргызстана (2 июня), Таджикистана (3 июня), Турции (5 июня), вечер финских татар (6 июня), вечер уйгурского народа (13 июня), вечера Туркменистана (15 июня), Казахстана (19 июня), Ирана (22 июня) и Пакистана (24 июня).

Как отмечают организаторы акции, "Шатер Рамадана" в Москве ежегодно собирает тысячи гостей самой разной национальной и конфессиональной принадлежности. "Каждый день в течение священного для мусульман месяца рамадан с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин - ифтар, соприкоснуться с духовным миром мусульман, познакомиться с их культурой и традициями", - говорится в сообщении ДУМ РФ.

В день открытия "Шатра Рамадана", вечером 26 мая, его гостей ждет и необычный интерактив: каждый желающий сможет принять участие в создании любой из трех картин, на которых будут изображены Московская соборная мечеть, Храм Христа Спасителя, Мемориальная синагога на Поклонной горе. Во время мероприятия профессиональные художники закончат полотна, и гости, уходя, смогут оценить коллективное творчество, рассказали организаторы акции.

Рамадан - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. Во время рамадана мусульмане отказываются от развлечений, приема пищи и питья в дневное время, посвящают себя молитвам и благочестивым делам. Завершится пост праздником разговения - Ураза-Байрамом.