Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы изъяли незаконный дебаркадер школы олимпийского резерва в Серебряном бору

Москва
26 мая, 14:22 UTC+3

По решению Тверского суда, плавучая пристань перейдет в собственность города

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы изъяли дебаркадер "ДЖ-68" специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Водник". Как сообщает ГКУ "Организатор перевозок", собственник не возместил расходы города на буксировку плавучей пристани с места незаконной установки в районе Серебряного бора.

"По решению Тверского районного суда города Москвы дебаркадер "ДЖ-68", который был признан бесхозным, перейдет в собственность города. "ДЖ-68" был незаконно установлен в акватории реки Москвы в районе Серебряного бора с нарушением санитарных норм и норм безопасности", - говорится в сообщении.

"Организатор перевозок" отбуксировал дебаркадер с набережной в Серебряном бору в "Порт Кимры" в мае 2014 года. Перемещение и хранение плавучей пристани обошлось городу в 4,2 млн рублей - эти средства Арбитражный суд Москвы попытался взыскать с "Водника".

Однако школа до сегодняшнего дня не обратилась с заявлением о возврате дебаркадера и не возместила расходы властям. В итоге пристань была признана бесхозной, и по решению Тверского суда будет передана в собственность города.

Столичные власти серьезно занялись вопросом незаконно установленных судов в акватории Москвы реки в 2013 году. С этого времени 28 объектов владельцы убрали самостоятельно, еще 10 на специальные стоянки транспортировал "Организатор перевозок".

"За демонтаж, транспортировку и хранение дебаркадеров их владельцы должны возместить в бюджет Москвы более 68 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Сергея Дьякова. Арбитражный суд сейчас рассматривает дела о компенсации городу понесенных расходов. Причем иски к шести владельцам дебаркадеров он уже удовлетворил, добавил Дьяков.

"Эти дебаркадеры находились в акватории реки незаконно. Они не отвечали минимальным требованиям безопасности и сбрасывали отходы в воду. В связи с этим мы неоднократно получали жалобы жителей близлежащих районов на загрязнение окружающей среды", - пояснил Дьяков необходимость демонтажа плавучих пристаней.

По его словам, дебаркадеры не вписывались в панораму акватории и загораживали вид на исторические здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
8
"Аллея правителей" Зураба Церетели открылась в Москве
3
Власти Москвы снизят количество заторов с помощью дорожного патруля
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама