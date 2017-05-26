Власти Москвы изъяли незаконный дебаркадер школы олимпийского резерва в Серебряном бору

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы изъяли дебаркадер "ДЖ-68" специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Водник". Как сообщает ГКУ "Организатор перевозок", собственник не возместил расходы города на буксировку плавучей пристани с места незаконной установки в районе Серебряного бора.

"По решению Тверского районного суда города Москвы дебаркадер "ДЖ-68", который был признан бесхозным, перейдет в собственность города. "ДЖ-68" был незаконно установлен в акватории реки Москвы в районе Серебряного бора с нарушением санитарных норм и норм безопасности", - говорится в сообщении.

"Организатор перевозок" отбуксировал дебаркадер с набережной в Серебряном бору в "Порт Кимры" в мае 2014 года. Перемещение и хранение плавучей пристани обошлось городу в 4,2 млн рублей - эти средства Арбитражный суд Москвы попытался взыскать с "Водника".

Однако школа до сегодняшнего дня не обратилась с заявлением о возврате дебаркадера и не возместила расходы властям. В итоге пристань была признана бесхозной, и по решению Тверского суда будет передана в собственность города.

Столичные власти серьезно занялись вопросом незаконно установленных судов в акватории Москвы реки в 2013 году. С этого времени 28 объектов владельцы убрали самостоятельно, еще 10 на специальные стоянки транспортировал "Организатор перевозок".

"За демонтаж, транспортировку и хранение дебаркадеров их владельцы должны возместить в бюджет Москвы более 68 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Сергея Дьякова. Арбитражный суд сейчас рассматривает дела о компенсации городу понесенных расходов. Причем иски к шести владельцам дебаркадеров он уже удовлетворил, добавил Дьяков.

"Эти дебаркадеры находились в акватории реки незаконно. Они не отвечали минимальным требованиям безопасности и сбрасывали отходы в воду. В связи с этим мы неоднократно получали жалобы жителей близлежащих районов на загрязнение окружающей среды", - пояснил Дьяков необходимость демонтажа плавучих пристаней.

По его словам, дебаркадеры не вписывались в панораму акватории и загораживали вид на исторические здания.