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Собянин поздравил школьников с началом каникул и пожелал выпускникам удачи на экзаменах

Москва
26 мая, 15:11 UTC+3

Накануне во всех общеобразовательных учреждениях России прозвенел "последний звонок"

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с окончанием учебного года и пожелал выпускникам удачи на экзаменах.

"Поздравляю школьников с завершением учебного года. Отдыхайте, набирайтесь летом сил и впечатлений. А выпускникам желаю удачи на экзаменах ", - написал Собянин в Twitter.

Накануне во всех общеобразовательных учреждениях России прозвенел "последний звонок".

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве в этом году будут сдавать более 86 тыс. выпускников. 

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