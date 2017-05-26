Собянин поздравил школьников с началом каникул и пожелал выпускникам удачи на экзаменах

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с окончанием учебного года и пожелал выпускникам удачи на экзаменах.
"Поздравляю школьников с завершением учебного года. Отдыхайте, набирайтесь летом сил и впечатлений. А выпускникам желаю удачи на экзаменах ", - написал Собянин в Twitter.
Поздравляю школьников с завершением учебного года. Отдыхайте, набирайтесь летом сил и впечатлений. А выпускникам желаю удачи на экзаменах— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 мая 2017 г.
Накануне во всех общеобразовательных учреждениях России прозвенел "последний звонок".
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве в этом году будут сдавать более 86 тыс. выпускников.