Полиция просит продлить домашний арест экс-производителю минеральной воды "Архыз"

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 29 мая рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста бывшему бенефициару группы компаний "Висма", производящей в том числе минеральную воду "Архыз", Валерию Герюгову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве по делу о хищении у Сбербанка кредитов почти на 2 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"В суд поступило ходатайство о продлении срока домашнего ареста в отношении Герюгова. Судебное заседание назначено на 29 мая в 10:30 мск", - сказала она.
Герюгову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Если вина будет Герюгова будет доказана, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным газеты "Коммерсант", бизнесмен был задержан 7 апреля сотрудниками ГУЭБиПК МВД в рамках дела, возбужденного по заявлению представителей Сбербанка. В нем говорилось о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний "Висма", бенефициаром которой являлся Герюгов. Одним из самых известных товаров, который выпускают его структуры, является минеральная вода "Архыз".