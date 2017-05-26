МЧС предупреждает о грозе с дождем и сильном ветре в Москве и Подмосковье

Борзаковский: многие лидеры сборной РФ испытывают проблемы с мотивацией, но держат планкуСпорт 26 мая, 17:32
Деревянные небоскребы: в России будут стимулировать строительство домов из дереваЭкономика и бизнес 26 мая, 17:31
СМИ: Сергей Фурсенко сменил Митрофанова в должности генерального директора ФК "Зенит"Спорт 26 мая, 17:24
Сборная России по футболу проводит первую тренировку в Австрии в полном составеСпорт 26 мая, 17:20
Первый из четырех задержанных 25 мая в Москве членов ИГ арестован на два месяцаПроисшествия 26 мая, 17:10
Лукашенко: белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеровСпорт 26 мая, 17:05
Чистая энергетика за 4 года привлекла более 4 млн работниковСоциальная ответственность 26 мая, 17:00
Филиппенко: "Амур" не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛСпорт 26 мая, 16:57
Напечатанные на 3D-принтере яичники позволяют бесплодным мышам рожатьСоциальная ответственность 26 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС предупреждают о надвигающихся на Москву и Подмосковье грозе с дождем и сильном ветре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, "в ближайший час с сохранением в течение дня и вечера до 23:00 26 мая местами в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с".
В свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МЧС также предупредили об ухудшении погодных условий. "Сегодня на территории Подмосковья ожидается гроза с дождем, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - сказали в ГУ МЧС Подмосковья.
Сотрудники МЧС предупредили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных молниезащитой.
Также граждан просят в целях безопасности закрыть окна в помещениях, по возможности поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставить машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения.