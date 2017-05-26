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МЧС предупреждает о грозе с дождем и сильном ветре в Москве и Подмосковье

Москва
26 мая, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Граждан призывают держать окна в помещениях закрытыми, а также не ставить машины вблизи деревьев

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© Михаил Ваулин/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС предупреждают о надвигающихся на Москву и Подмосковье грозе с дождем и сильном ветре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, "в ближайший час с сохранением в течение дня и вечера до 23:00 26 мая местами в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с".

В свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МЧС также предупредили об ухудшении погодных условий. "Сегодня на территории Подмосковья ожидается гроза с дождем, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - сказали в ГУ МЧС Подмосковья.

Сотрудники МЧС предупредили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных молниезащитой.

Также граждан просят в целях безопасности закрыть окна в помещениях, по возможности поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставить машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения.

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