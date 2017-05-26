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"Лежачий светофор" для сидящих в смартфоне граждан заработает в Москве

Москва
26 мая, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

"Светофор под ногами" появится на проспекте Мира 30 мая

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Лежачий" светофор для тех, кто не отрывается от смартфонов во время прогулки по улицам, вновь заработает в Москве с 30 мая. Об этом ТАСС сообщил директор компании "Айра" - разработчика "светофора под ногами" Юрий Берестов.

"В Москве на проспекте Мира 30 мая будет перезапущен "светофор под ногами". Стоп-линия из инновационного материала селина запрограммирована на синхронную работу со светофором. Так, увлеченный гаджетом пешеход увидит "красный" сигнал, даже не поднимая глаз", - пояснил Берестов.

"Светофор под ногами" впервые установили на проспекте Мира, 49 в 2015 году. В прошлом году во время работ по программе "Моя улица" светящуюся линию убрали. По просьбам жителей, "лежачий" светофор теперь вновь возвращают на место.

"Нам позвонили из Центра организации дорожного движения Москвы и попросили вернуть светофор, который демонтировали на время благоустройства, так как жители завалили их письмами с этим требованием", - отметил Берестов.

По его словам, благодаря "лежачему" регулировщику за год, который он работал, на опасном участке не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом.

По словам Берестова, сейчас "светофор" доработан, специалисты уже завершают его монтаж.

"Он стал шире, ярче и с текстом, что будет удобно, в том числе, дальтоникам. Вместе с сигналом светофора на линии загораются команды "СТОЙ" и "ИДИ", - отметил Берестов.

Как это работает

Светящаяся полоса устанавливается непосредственно перед пешеходной зеброй, когда на обычном светофоре загорается красный или зеленый свет, полоса синхронно начинает светиться также красным или зеленым.

"Лежачий" светофор создан из разработанного компанией селина - прочного материала с прозрачной поверхностью, свойства которого позволяют изготавливать полностью монолитные грунтовые светильники с интеллектуальной системой управления. Поэтому производители гарантируют беспрерывную работу инновационного светофора за счет своих сверхпрочных свойств и яркого свечения, которое видно даже под снегом толщиной в 40 см.

"Яркие полосы являются дополнительным акцентом, привлекающим внимание детей, а также пожилых и слабовидящих пешеходов, находящихся в группе повышенного риска на дороге", - сказал Берестов.

Во время запуска проекта в 2015 году московские власти поддержали его и заявили о готовности установить 70 "светофоров под ногами" в опасных участках.

Однако, проект в целом остался нереализованным.

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