Более 350 правоохранителей обеспечат безопасность во время велопарада 28 мая в Москве

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 350 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность во время проведения велопарада в Москве 28 мая. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, велопарад станет крупнейшим в этом году.
"В обеспечении общественного порядка и безопасности во время проведения велопарада 28 мая на проспекте Сахарова будет задействовано более 350 сотрудников полиции, Росгвардии и военнослужащих. Ожидается, что в заезде примут участие более 40 тысяч человек", - сообщили в ГУ МВД.
В связи с проведением "Велопарада-2017" 28 мая будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 11:45 мск до 17:00 мск по Садовому кольцу в обоих направлениях, с 04:00 мск до 18:00 мск по проспекту Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы) и улице Маши Порываевой, с 12:00 мск до 18:00 мск по Каланчевской улице (от Садовой-Черногрязской улицы до улицы Маши Порываевой).
Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.
Сбор участников самого масштабного в этом году велопарада запланирован на 11:00 мск на проспекте Сахарова. Проход в стартовую зону будет открыт только со стороны Каланчевской улицы. Кроме того, на наземном общественном транспорте и МЦК 28 мая будет действовать бесплатный провоз велосипедов.