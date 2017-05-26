Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 350 правоохранителей обеспечат безопасность во время велопарада 28 мая в Москве

Москва
26 мая, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ожидается, что в заезде примут участие более 40 тысяч человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 350 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность во время проведения велопарада в Москве 28 мая. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, велопарад станет крупнейшим в этом году.

"В обеспечении общественного порядка и безопасности во время проведения велопарада 28 мая на проспекте Сахарова будет задействовано более 350 сотрудников полиции, Росгвардии и военнослужащих. Ожидается, что в заезде примут участие более 40 тысяч человек", - сообщили в ГУ МВД.

В связи с проведением "Велопарада-2017" 28 мая будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 11:45 мск до 17:00 мск по Садовому кольцу в обоих направлениях, с 04:00 мск до 18:00 мск по проспекту Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы) и улице Маши Порываевой, с 12:00 мск до 18:00 мск по Каланчевской улице (от Садовой-Черногрязской улицы до улицы Маши Порываевой).

Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.

Сбор участников самого масштабного в этом году велопарада запланирован на 11:00 мск на проспекте Сахарова. Проход в стартовую зону будет открыт только со стороны Каланчевской улицы. Кроме того, на наземном общественном транспорте и МЦК 28 мая будет действовать бесплатный провоз велосипедов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Тематический поезд, посвященный фестивалю "Времена и эпохи", Москва, 26 мая
14
На зеленой ветке московского метро начал курсировать тематический поезд "Времена и эпохи"
10
"Аллея правителей" Зураба Церетели открылась в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама