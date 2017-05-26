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Движение наземного транспорта на юго-западе Москвы восстановлено

Москва
26 мая, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ранее напротив вестибюля у станции метро "Юго-Западная" загорелся автобус, никто не пострадал

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Движение наземного транспорта на юго-западе столицы, где произошло возгорание пассажирского автобуса, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

"Движение наземного транспорта осуществляется штатно после возгорания областного автобуса на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении.

В "Мосгортрансе" уточнили, что из-за возгорания автобуса на проспекте Вернадского было задержано 14 маршрутов наземного общественного транспорта. В ведомстве добавили, что автобус принадлежал перевозчику из Московской области "Мострансавто".

Как сообщалось ранее, напротив вестибюля у станции метро "Юго-Западная" загорелся автобус. "В автобусе никого не было, причиной возгорания стало короткое замыкание", - сообщил ТАСС сотрудник полиции.

"В 18:33 возгорание ликвидировано на площади 15 кв. м, никто не пострадал, автобус был пустой", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

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