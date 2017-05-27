В Парке Горького открывается фестиваль науки и искусства "Политех"

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фестиваль науки, искусства и технологий "Политех" открывается в столичном Парке Горького, его темой в этом году станет "Сила притяжения". Об этом сообщает пресс-служба Политехнического музея, выступающего в роли организатора мероприятия.
"27 и 28 мая в Парке Горького пройдет четвертый уличный фестиваль "Политех", который объединит в себе мультимедийное искусство, современный театр, новые научные опыты, паблик-арт, дискуссионные, образовательные и игровые программы. "Политех" станет гигантским научно-популярным аттракционом, построенным на 48 часов более чем для 50 тыс. взрослых и детей", - говорится в сообщении.
В этом году гости фестиваля познакомятся с образовательными, художественными и игровыми проектами, которые развивают интерес к науке. Мероприятие проходит уже в четвертый раз, вход свободный.
Программа фестиваля включает лекции, шоу и научные бои, во время которых молодые ученые наглядно и просто расскажут про самые сложные идеи. Также на "Политехе" можно будет принять участие в воркшопах, например, разобраться в устройстве электрошарманки или взломать радиоуправляемые машинки.
Темой "Политеха" стала "Сила притяжения", поэтому посетителей ждут такие инсталляции, как "Тренажер для развития маховых мышц крыла", "Дорога в небо", а также аэросолнечный музей из воздушных скульптур и лабиринт, анализирующий схожесть пульса гостей.
Хедлайнером фестиваля станет перформанс Inferno канадских художников, классиков технологического искусства Билла Ворна и Луи-Филиппа Демера, в ходе которого зрителям самим предлагается выйти на сцену, облачившись в экзоскелет. Движения участников практически полностью подчинены движениям роботизированных костюмов: в зависимости от хореографии зрители могут свободно передвигаться, но чаще их провоцируют на определенные физические реакции.