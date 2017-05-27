В Москве началось благоустройство от Тверской улицы до площади Тверской заставы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Работы по благоустройству Тверской улицы, а также ряда других центральных улиц Москвы начались этой ночью в столице. Благоустройство по программе "Моя улица" затронет Тверскую улицу (от Пушкинской до Триумфальной площади), 1-ю Тверскую-Ямскую, Волхонку и Пречистенку, Котельническую и Гончарную набережные, а также площадки возле станций метро "Краснопресненская" и "Баррикадная", сообщили в столичном департаменте капитального ремонта.

"Полностью перекрывать движение ни на одной из улиц не планируется, будут лишь ограничения движения на занятых строительными работами крайних полосах дорог. Работы по благоустройству возле станций метро будут организованы так, чтобы причинить минимум неудобств пассажирам подземки",- отметили в департаменте.

Этой же ночью начались и работы по инженерной подготовке территории к последующему благоустройству на площади Тверская застава.

"Все существующие на данный момент направления движения будут сохранены", - добавили в департаменте.

Планируемые перекрытия

На улицах Тверская и 1-я Тверская-Ямская работы будут вестись в два этапа. Сначала для движения транспорта будет выделено по две полосы в каждую сторону, на втором этапе - по три полосы в оба направления.

Дважды в июле в выходные дни запланированы перекрытия движения на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. "Это необходимо для создания перемычек в кабельной канализации. Точные даты, когда улицы перекроют полностью, будут объявлены дополнительно", - уточнили в департаменте.

Во время работ на улице Волхонка для движения транспорта предусмотрено две полосы в сторону Пречистенских Ворот и одна - в сторону Боровицкой площади. На Гончарной и Котельнической набережных для движения транспорта будет на разных участках выделено по одной-две полосы в каждую сторону.

Проекты благоустройства

В рамках программы "Моя улица" на всех объектах выполняются работы, предусмотренные городским стандартом благоустройства: замена бортового камня, прокладка кабельной канализации, куда будут убраны все воздушные провода; замена опор освещения, установка навигационных стел и пилонов, мощение улиц гранитной плиткой, ремонт фасадов.

На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах расширят тротуары и вымостят их гранитной плиткой, при этом количество полос на проезжей части сохранится за счет оптимизации их ширины. На набережных высадят деревья, чтобы разделить прогулочную и транспортную части, а расширенные тротуары превратят в единую прогулочную зону с местами для отдыха и смотровыми площадками. В итоге в Москве появится дуга из прогулочных зон вдоль реки.

На площадь Тверская застава в этом году произойдут значительные перемены. Доминантой площади станет памятник Максиму Горькому, который возвратят туда спустя 12 лет. Реставрацию монумента начнут в самое ближайшее время.

Кроме того на площадь вернется трамвайное движение. На ней также будет разбит сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. Навигационные стелы, которые будут установлены на площади, помогут лучше сориентироваться в городе прибывающим на Белорусский вокзал москвичам и туристам.

Волхонка станет центром музейного квартала. От станции метро "Кропоткинская" до Пречистенской набережной будет сформирована единая территория, а на самой Волхонке расширят пешеходное пространство. Возле Музея изобразительных искусств в гранитное мощение вмонтируют латунную карту с достопримечательностями музейного городка.

На Пречистенке планируется благоустроить сквер с памятником художнику Василию Сурикову, двор Детской художественной школы имени Серова, усадебный двор у эндокринологического диспансера, двор между Белыми и красными палатами XVII века.

Всего в этом году по программе "Моя улица" будет благоустроено 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.