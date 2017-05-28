Местами небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Прохладная, ветреная погода ожидается в воскресенье, 28 мая, в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь.

"В Москве воздух прогреется до 12-14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов. Ветер северный, 8-13 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

В понедельник, 29 мая, ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.

Днем будет облачно, пойдет дождь, местами прогремит гроза. В Москве температура воздуха составит 22-24 градуса, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.