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Возгорания на станции метро "Парк Победы" в Москве не обнаружено

Москва
28 мая, 19:46 дата обновления: 28 мая, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Метро работает в штатном режиме

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили возгорания на станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"На станции не обнаружено ни запаха дыма, ни загорания", - сказал собеседник агентства, отметив, что выехавшие на место ЧП подразделения еще находятся там.

Метро работает в штатном режиме.

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