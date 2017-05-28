Возгорания на станции метро "Парк Победы" в Москве не обнаружено

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили возгорания на станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"На станции не обнаружено ни запаха дыма, ни загорания", - сказал собеседник агентства, отметив, что выехавшие на место ЧП подразделения еще находятся там.

Метро работает в штатном режиме.