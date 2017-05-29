Московские таксисты смогут с 5 июня подать заявки на городские субсидии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московские таксисты смогут с 5 по 20 июня подать заявки в Департамент транспорта Москвы на предоставление субсидий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В настоящее время в столице официально работают более 34 тыс. такси с желтым кузовом (в Нью-Йорке насчитывается 13,4 тыс. желтых такси).

"Столичные власти поддерживают добросовестных таксомоторных перевозчиков, работающих в легальном секторе, - приводятся слова Ликсутова на сайте столичной мэрии. - Такие субсидии есть только в столице, и мы продолжим эту практику".

На субсидии могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для получения субсидий перевозчики должны соответствовать следующим критериям: стоимость автомобиля, приобретенного по договору лизинга или в кредит, не превышает полутора миллионов рублей, его экологический класс - не ниже третьего, а с момента выпуска машины должно пройти не более пяти лет. У перевозчика также должна отсутствовать задолженность по кредитам, оплачены налоги, штрафы и другие обязательные сборы.

Город предоставляет субсидии с 2012 года, за этот период было выделено почти 286 млн рублей таксомоторным компаниям.

В связи с истечением срока действия разрешений на "не желтые" такси к июлю 2018 года все такси в Москве будут желтого цвета. Среднее время подачи такси в столице составляет 5-7 минут - это один из лучших показателей в мире. Ежедневно легковым такси в Москве пользуются свыше 580 тыс. пассажиров.