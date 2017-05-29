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Сад имени Баумана и еще 10 парков этим летом станут площадками для кинопоказов в Москве

Москва
29 мая, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Бесплатные кинопоказы в столице начнутся 9 июня и продлятся до конца августа

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сад имени Баумана летом 2017 года впервые станет площадкой для бесплатных кинопоказов, также фильмы будут идти еще в 10 столичных парках. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Помимо сада имени Баумана, еще в шести столичных парках есть экраны под открытым небом - в парках "Красная Пресня" и "Кузьминки", а также в Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском, а в "Сокольниках", парке Горького, саду "Эрмитаж" и в парке "Фили" оборудованы полноценные летние кинотеатры", - говорится в сообщении. Летний экран будет работать в парке четыре дня в неделю со среды по субботу при хорошей погоде.

Кинопоказы в Буманском парке начнутся с 9 июня с лектория "Кинопятница". Департамент культуры, Мосгорпарк и Московская школа кино совместно организовали это мероприятие. На большом экране будут идти фильмы "Золотая лихорадка" Чарли Чаплина (1925), "Кинооператор" с Бастером Китоном (1928), "Семь лет несчастий" Макса Линдера (1921) и "Наконец в безопасности!" с Гарольдом Ллойдом (1923).

Кинопоказы будут начинаться с короткой лекции кураторов Московской школы кино. Мероприятие продлится до августа. Кроме того, в саду имени Баумана этим летом будут пройдут встречи с молодыми российскими режиссерами и показы их короткометражных фильмов. Организаторы также запланировали продемонстрировать в Баумановском парке подборку советских фильмов периода оттепели о любви, документальные фильмы о городах, архитектуре и женщинах ХХI века.

Сайты московских парков будут публиковать расписание кинопоказов. Фестивальное кино и новые фильмы власти Москвы будут показывать платно в Сокольниках и парке Горького. В парке "Фили" по четвергам и воскресеньям будут бесплатно транслироваться документальные ленты телеканала Russia Today, а по пятницам и субботам - короткометражные киноработы с Международного кинофестиваля независимого кино KONIK Film Festival.

Власти Москвы возобновили практику бесплатных летних открытых кинотеатров в столице в 2016 году. Так, в августе 2016 года в столице прошел широкомасштабный праздник "Ночь кино" в 14 парках города: в парке Горького, парке искусств "Музеон", Сокольниках, саду "Эрмитаж", Саду им. Баумана, парке "Красная Пресня", парках "Фили", Таганском, Измайловском, Бабушкинском, Перовском, Воронцовском, "Кузьминки" и Садовники.

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