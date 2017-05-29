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Реконструкция Аминьевского шоссе завершится в начале осени 2017 года

Москва
29 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Реконструкция шоссе должна снизить загруженность магистрали на 30%

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Работы по реконструкции Аминьевского шоссе в районе его пересечения со строящейся Северо-Западной хордой планируют завершить в начале осени 2017 года. В результате пропускная способность магистрали вырастет на треть, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

"Сейчас строители из ПАО "МОСТОТРЕСТ" завершают реконструкцию Аминьевского шоссе в ходе реализации очередного этапа южного участка Северо-Западной хорды. Открыть движение по эстакаде и тоннелю основного хода мы планируем уже в III квартале", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

По его словам, общая протяженность построенной эстакады составит 402 метра, тоннеля - 444 метра, с тремя полосам движения в каждом направлении. Общая протяженность реконструируемых и построенных дорог составит 6,66 километра.

"Реконструкция Аминьевского шоссе позволит снизить загруженность данной магистрали на 30% и обеспечит транспортную доступность жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково Западного административного округа к центру города и ближайшим существующим станциям метро "Кунцевская", "Славянский бульвар" и строящимся - "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Очаково", "Мичуринский проспект", - пояснил Бочкарев. Он напомнил, что Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города - Западного, Северо-Западного, Северного и Северо- Восточного.

Длина трассы составит около 20 километров. Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы. На новой магистрали появятся два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.

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