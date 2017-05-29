Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с отменой рейсов в Домодедове

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и отменой рейсов в столичном аэропорту Домодедово, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Сегодня в столичном аэропорту Домодедово задержаны и отменены 27 авиарейсов. Сложившаяся ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", - отметили в ММТП.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.