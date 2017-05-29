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Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с отменой рейсов в Домодедове

Москва
29 мая, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В ММТР отметили, что уделяют особое внимание соблюдению прав пассажиров

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и отменой рейсов в столичном аэропорту Домодедово, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Сегодня в столичном аэропорту Домодедово задержаны и отменены 27 авиарейсов. Сложившаяся ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", - отметили в ММТП.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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