Платный туалет появился на станции московского метро "Библиотека имени Ленина"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Платный туалет установлен в рамках пилотного проекта на станции "Библиотека им. Ленина" московского метрополитена. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, плата за услугу будет списываться с электронной транспортной карты "Тройка".

"Московский метрополитен запустил пилотный проект по установке модульных туалетных комплексов на станциях. Туалетный комплекс установили в переходе со станции "Александровский сад" на станцию "Библиотека им. Ленина". Услуги по использованию туалетного модуля будут предоставляться за отдельную плату, которая списывается с транспортной карты "Тройка" в размере 60 рублей", - сказал собеседник агентства.

Для удобства пассажиров метрополитена туалет находится за турникетной линейкой, чтобы люди могли воспользоваться им, не выходя со станции. "Разработчики грамотно предусмотрели дизайн модуля: он органично вписывается в интерьер станции "Библиотека им. Ленина" за счет внешней отделки под оригинальный мрамор, использованный в отделке станции", - отметили в пресс-службе.

В дизайне модуля также присутствуют и современные элементы: интеллектуальная световая индикация предупредит пассажиров, свободен модуль или занят, при помощи зеленой и красной подсветки. На самом модуле также присутствует подробная информация о правилах использования.

Пилотный проект по установке туалетного модуля на станции продлится до 5 июня, после чего начнется размещение модульных комплексов на других станциях. Московский метрополитен планирует установить 38 таких комплексов, в том числе на станциях "Чкаловская", "Менделеевская", "Боровицкая", "Китай-город", "Третьяковская", "Сретенский бульвар", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Комсомольская", "Киевская", "Краснопресненская", "Таганская", "Цветной Бульвар", "Сокольники", "Кропоткинская", "Парк Культуры", "Пушкинская", "Маяковская". Работы по установке подрядчик обязан выполнить в течение 60 дней.

Первый общественный туалет появился на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии 18 сентября 2016 года. Доступ в него осуществлялся по карте "Тройка", которую необходимо было приложить к электронному замку на двери, при этом никакие денежные средства с карты не списывались. Туалет проработал 55 дней, после чего его демонтировали для технической доработки и устранения всех недочетов.