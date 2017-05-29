Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 370 аварийных бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах в связи с грозой

Москва
29 мая, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Более тысячи рабочих и 285 единиц техники обеспечивают круглосуточное дежурство на улицах Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мосводосток в связи с непогодой организовал круглосуточное дежурство порядка 370 бригад коммунальщимков. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта, силами ГУП "Мосводосток" организованно круглосуточное дежурство порядка 368 бригад", - отметили в пресс-службе.

Всего на улицах города на данный момент дежурят более 1,1 тыс. рабочих предприятия и порядка 285 единиц техники, в том числе специальной. При этом "заявок о скоплении воды на 16:00 мск в Центральную диспетчерскую службу предприятия не поступало".

29 мая синоптики объявили в Москве, области и в других регионах Центральной России штормовое предупреждение. "29 мая в Московской области дождь, гроза, ветер до 17-22 м/с. В Калужской области дождь, гроза, ветер до 15-20 м/с. В Ивановской области сильный дождь, гроза, ветер до 15-20 м/ с. В Костромской области сильный дождь, гроза", - сообщили в Гидрометцентре РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
2
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
3
Упавшее на пути Филевской линии метро дерево вызвало сбой в движении
4
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
5
В результате урагана в Красногорске погиб один человек
6
Пресс-конференция Путина и Макрона. Видеотрансляция
7
Крупнейшие бури и ураганы со шквалистым ветром в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама