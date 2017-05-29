Почти 370 аварийных бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах в связи с грозой

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мосводосток в связи с непогодой организовал круглосуточное дежурство порядка 370 бригад коммунальщимков. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"Для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта, силами ГУП "Мосводосток" организованно круглосуточное дежурство порядка 368 бригад", - отметили в пресс-службе.
Всего на улицах города на данный момент дежурят более 1,1 тыс. рабочих предприятия и порядка 285 единиц техники, в том числе специальной. При этом "заявок о скоплении воды на 16:00 мск в Центральную диспетчерскую службу предприятия не поступало".
29 мая синоптики объявили в Москве, области и в других регионах Центральной России штормовое предупреждение. "29 мая в Московской области дождь, гроза, ветер до 17-22 м/с. В Калужской области дождь, гроза, ветер до 15-20 м/с. В Ивановской области сильный дождь, гроза, ветер до 15-20 м/ с. В Костромской области сильный дождь, гроза", - сообщили в Гидрометцентре РФ.