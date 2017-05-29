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Гранитные плиты и гербы советских времен обнаружили на ВДНХ

Москва
29 мая, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Помимо элементов отделки и 26 гербов, реставраторы обнаружили фундамент, сохранившийся от первоначального деревянного павильона "Космос"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Реставраторы ВДНХ обнаружили гранитные плиты и гербы, которые были частью облицовки павильона "Космос" в советское время. Как сообщили на сайте ВДНХ, находки позволят специалистам воссоздать в первоначальном виде облик здания.

"В начале 2017 года в ходе проведения работ в эллинге павильона "Космос/Машиностроение" рабочие обнаружили гранитные плиты цокольной части здания, элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, которые считались утраченными, а в основании купола павильона за фальшпанелями скрывались 26 гербов, из них один герб СССР, 15 гербов союзных республик и 10 отраслевых эмблем", - говорится в сообщении.

На сайте отметили, что реставраторы также обнаружили фундамент, сохранившийся от первоначального деревянного павильона 1937 года постройки. Это здание представляло собой деревянную башню высотой почти 50 метров, оно было возведено по проекту Вячеслава Олтаржевского.

Павильон ВДНХ 32-34 "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году, в 1954 году его реконструировали, тогда павильон обрел современный вид. Как сообщали в пресс-службе мэрии Москвы, текущая реставрация началась в 2015 году и должна завершиться во второй половине 2017 года.

Власти Москвы планируют открыть в павильоне центр "Космонавтика и авиация", который станет крупнейшим музейным центром России. Его общая площадь превысит 31 тыс. кв. м. Экспозиция музея будет разделена на три зоны: "Космический бульвар", "Конструкторское бюро" и "Космодром будущего". В музее посетителям представят более 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.

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