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Дерево упало на пути МЦК, вызвав сбой в движении электропоездов по часовой стрелке

Москва
29 мая, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В настоящее время движение на МЦК организовано вариантным графиком

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дерево упало на пути Московского центрального кольца (МЦК) у станции "Серебряный бор", остановив электропоезд, следующий по часовой стрелке. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В 16:02 из-за урагана, пришедшего в столицу, рядом со станцией "Серебряный бор" на пути упало дерево, в результате чего остановился электропоезд, следующий по часовой стрелке. Чтобы не допустить скопления составов и обеспечить пропуск поездов, движение на МЦК организовано вариантным графиком с использованием третьего пути на участке Пресня - Серебряный бор - Лихоборы", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время по часовой стрелке "Ласточки" проходят станции "Балтийская" и "Коптево" без остановки для посадки и высадки. "Против часовой стрелки "Ласточки" следуют в необходимом интервальном режиме", - добавили в пресс-службе.

Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - уточнили в ведомстве.

Как сообщил источник ТАСС, жертвами урагана в Москве стали шесть человек.

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