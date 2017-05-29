Дерево упало на пути МЦК, вызвав сбой в движении электропоездов по часовой стрелке

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дерево упало на пути Московского центрального кольца (МЦК) у станции "Серебряный бор", остановив электропоезд, следующий по часовой стрелке. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В 16:02 из-за урагана, пришедшего в столицу, рядом со станцией "Серебряный бор" на пути упало дерево, в результате чего остановился электропоезд, следующий по часовой стрелке. Чтобы не допустить скопления составов и обеспечить пропуск поездов, движение на МЦК организовано вариантным графиком с использованием третьего пути на участке Пресня - Серебряный бор - Лихоборы", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время по часовой стрелке "Ласточки" проходят станции "Балтийская" и "Коптево" без остановки для посадки и высадки. "Против часовой стрелки "Ласточки" следуют в необходимом интервальном режиме", - добавили в пресс-службе.

Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - уточнили в ведомстве.

Как сообщил источник ТАСС, жертвами урагана в Москве стали шесть человек.