Городской наземный транспорт Москвы задерживается из-за сложных погодных условий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Городской наземный транспорт Москвы следует с увеличенными интервалами из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортранса.

"ГУП "Мосгортранс" предпринимает все необходимые меры для скорейшего восстановления графика движения наземного городского пассажирского транспорта в условиях сильного ветра и ливня, начавшегося в Москве в последние часы. В настоящее время задерживаются шесть маршрутов трамвая и десять маршрутов троллейбуса. На линии работают 6,5 тыс. автобусов троллейбусов и трамваев", - говорится в сообщении.

В настоящее время задерживается движение трамваев №№ 6, 23, 27, 27к, 30, 31 и троллейбусов №№ 19, 20, 21, 35, 43, 54, 61, 66, 76, 86. Мосгортранс просит пассажиров быть предельно внимательными при высадке и посадке в транспорт и обязательно держаться за поручни во время поездок. Кроме этого, перевозчик призывает автомобилистов не создавать помехи для движения общественного транспорта, не оставлять автомобили в зоне трамвайных путей, а также под контактной сетью электротранспорта.

Сегодня синоптики объявили в Москве, области и в других регионах Центральной России штормовое предупреждение. "29 мая в Московской области дождь, гроза, ветер до 17-22 м/с. В Калужской области дождь, гроза, ветер до 15-20 м/с. В Ивановской области сильный дождь, гроза, ветер до 15-20 м/ с. В Костромской области сильный дождь, гроза", - сообщили в Гидрометцентре РФ.