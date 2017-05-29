На МЦК выпустят резервные поезда для сокращения интервалов движения

МОСКВА, 29 мая./ТАСС/. Увеличенный интервал движения сохраняется между некоторыми "Ласточками" на Московском центральном кольце (МЦК). На линию будут выведены резервные электропоезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Движение поездов было изменено в связи с падением деревьев на пути из-за урагана.

"Между некоторыми электропоездами увеличен интервал движения. Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать интервал. К выходу на линию готовятся резервные "Ласточки", - отметили в пресс-службе.

Специалисты восстановили движение "Ласточек" в штатном режиме по первому и второму главным путям.