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На МЦК выпустят резервные поезда для сокращения интервалов движения

Москва
29 мая, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 29 мая./ТАСС

Увеличение интервала связано с падением деревьев на пути из-за урагана

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МОСКВА, 29 мая./ТАСС/. Увеличенный интервал движения сохраняется между некоторыми "Ласточками" на Московском центральном кольце (МЦК). На линию будут выведены резервные электропоезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Движение поездов было изменено в связи с падением деревьев на пути из-за урагана.

"Между некоторыми электропоездами увеличен интервал движения. Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать интервал. К выходу на линию готовятся резервные "Ласточки", - отметили в пресс-службе.

Специалисты восстановили движение "Ласточек" в штатном режиме по первому и второму главным путям.

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