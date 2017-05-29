Ураган местами перекрыл движение по Московскому большому кольцу и Рублево-Успенскому шоссе

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ураган, обрушившийся на Московский регион 29 мая, повалил деревья на участках трасс федерального значения. Движение по Московскому большому кольцу (МБК) от Минского до Волоколамского шоссе и Рублево-Успенскому шоссе было местами заблокировано, говорится в сообщении ФКУ "Центравтомагистраль".
"В результате движение по ряду федеральных трасс, в частности, автодороге А-108 "МБК" (участок от Минского до Волоколамского шоссе) и А-106 Рублево-Успенское шоссе (участок с 3-го по 6-й км) было серьезно затруднено, а местами и заблокировано", - говорится в сообщении.
ФКУ "Центравтомагистраль" вывела дорожную технику, рабочие компании заняты распилом и уборкой деревьев. Движение автотранспорта постепенно нормализуется, отмечается в сообщении.
Синоптики ранее прогнозировали желтый уровень опасности в Московском регионе на 29 и 30 мая из-за грозы и сильного ветра. Кроме того, похолодание до 15 градусов, дожди с грозами и порывы северного ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в первые дни лета.