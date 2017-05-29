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Ураган повалил более 1000 деревьев, повредил свыше 30 кровель домов в Москве и ЦФО

Москва
29 мая, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Пожарно-спасательные гарнизоны ЦФО и Москвы привлечены к ликвидации последствий урагана

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики ликвидируют последствия урагана в Москве и Центральном федеральном округе. Как сообщили ТАСС в МЧС России, "в центральной части РФ и Москве обесточены более 20 населенных пунктов с населением более 4000 человек, повалены более 1000 деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения свыше 10 автомобилей".

Из-за шквалистого ветра задержано движение двух поездов пригородного сообщения.

"К ликвидации последствий урагана привлечены все пожарно-спасательные гарнизоны ЦФО, а также Москвы. Они оказывают помощь населению и работают по заявкам граждан", - сказали в МЧС.

Последствия стихии ликвидируют спасатели Центра "Лидер", "Центроспаса", Ногинского спасательного центра МЧС в зонах своей ответственности.

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